Рівненський апеляційний суд затвердив вирок чоловіку, який до смерті побив свою дружину

Прокурори обласної прокуратури відстояли у Рівненському апеляційному суді рішення, яким 41-річного чоловіка визнано винним у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень своїй дружині, що спричинили її смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).

У 2018 році, житель Дубровицького району, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп’яніння, під час суперечки із дружиною, що виникла на ґрунті особистих неприязних відносин, вдарив її кілька разів кулаками по голові, чим спричинив тяжкі тілесні ушкодження, від яких потерпіла пізніше померла. Сиротами залишились п’ятеро неповнолітніх дітей.

У суді зловмисник, задля уникнення кримінальної відповідальності, переконував, що не бив дружину, а усю вину намагався перекинути на свого, уже померлого, товариша.

Однак, причетність чоловіка до вказаних кримінальних правопорушень підтверджено сукупністю зібраних та досліджених у суді доказів.

Вироком Сарненського районного суду у жовтні 2021 року обвинуваченого визнано винним та засуджено до позбавлення волі строком на 7 років.

Не погодившись із таким рішенням суду захисник та обвинувачений подали апеляційну скаргу, у якій просили скасувати вирок суду та виправдати чоловіка.

Проте, Рівненський апеляційний суд, перевіривши вирок в межах апеляційних скарг та заслухавши доводи прокурора, рішення Сарненського районного суду залишив без змін, а апеляційні скарги – без задоволення.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури