Рівненський суд визнав винними 2-х експрацівниць банку, які завдали установі збитків на суму понад чверть мільйона доларів

Прокурор Рівненської обласної прокуратури у суді довів вину колишньої керуючої відділенням банку, розташованого в обласному центрі, та касира відділення у вчиненні злочинів у банківській сфері (ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366, ч. ч. 1, 3 ст. 362 ч. 2 ст. 200, ч. 2, 3 ст. 358 КК України).

Під час досудового розслідування встановлено, що колишня керуюча відділенням банку, здійснила службове підроблення, несанкціоновані зміни в автоматизованій банківській системі, службову недбалість та за попередньою змовою з касиром відділення підробку документів для проведення міжбанківських переказів, внаслідок чого банківській установі було спричинено збитки на загальну суму 248 тис. доларів США та 10 тис. Євро.

Обвинувачені свою вину визнали у повному обсязі та у ході досудового розслідування співпрацювали зі слідством для розкриття правопорушень, скоєних іншими посадовими особами банківської сфери, дії яких призвели до грошових збитків установі.

Вироком Рівненського міського суду жінок визнано винними та призначено покарання у виді позбавлення волі керуючій відділенням на строк 3 роки 6 місяців, а касирці 1 рік, з випробувальним строком на 1 рік кожній. Також, вироком суду зобов’язано їх сплатити штраф у розмірі 85 000 грн кожній та з позбавленням керуючої відділенням права займати посади у банківській сфері строком на 3 роки.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури