Рівнянка втратила майже 75 тисяч гривень, потрапивши на гачок шахраїв

Правоохоронці вкотре звертаються до громадян: в жодному разі не переходьте за невідомими посиланнями та будьте обачними під час купівлі-продажу товарів в Інтернеті.

37-річна жителька обласного центру розмістила оголошення про продаж автомобільної ручки на одному із безкоштовних сайтів. Невдовзі в месенджері вона отримала повідомлення, в якому «покупець» хотів придбати товар. Обговоривши всі деталі угоди «купівлі-продажу», жінці запропонували оформити послугу «безпечної доставки», на що вона погодилась.

За отриманим посиланням, за яким їй потрібно було перейти нібито для отримання оплати, рівнянка в діалоговому вікні ввела конфіденційні дані своєї банківської карти: CVV код, а згодом і код підтвердження транзакції.

Пізніше з’ясувалось, платформа — фішингова: від справжньої відрізнялася лише кількома символами. Тож доступ до банківського рахунку потерпілої отримали шахраї, звідки й списали 74139 тисяч гривень.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Для встановлення осіб, причетних до злочину, залучені працівники відділу протидії кіберзлочинності у Рівненській області.

Відділ комунікації поліції Рівненської області