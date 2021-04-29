Рівнянку, яка вбила чоловіка й поранила доньку, засудили до примусового лікування

Згідно з висновком психолого-психіатричної експертизи жінка, яка вбила чоловіка і поранила доньку, неосудна.

Рівненським районним судом задоволено клопотання обласної прокуратури про застосування примусових заходів медичного характеру стосовно 45-річної рівнянки, яку обвинувачували в умисному вбивстві чоловіка та нанесенні тілесних ушкоджень дочці (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 125 КК України).

Прокурором доведено, що у вересні минулого року, перебуваючи в будинку за місцем свого проживання, у садовому масиві «Криниченька» Білокриницької сільської ради, Рівненського району, обвинувачена, діючи умисно, застосувавши самозарядний пістолет «ПМР» вистрілила в голову своєму чоловікові, від чого він помер на місці події.

Після цього жінка здійснила не менше двох пострілів з того ж пістолету «ПМР» та не менше двох пострілів з гладкоствольного револьверу «SТALKER R1» в свою 13-річну доньку.

Згідно з висновком психолого-психіатричної експертизи жінка неосудна.

Рішенням суду до неї застосовано примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом. // itvmg.com