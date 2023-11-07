Рівнянин перерахував ₴67 тисяч за квадрокоптер, але ні коштів, ні товар так і не отримав

Поліцейські наголошують: дороговартісні покупки варто оплачувати після отримання товару, а в якості передоплати краще обмежитися мінімальною сумою.

35-річному рівнянину, який шукав де придбати квадрокоптер, знайомий порекомендував замовити у соціальній мережі на сторінці волонтерки.

Там покупець знайшов та заповнив відповідну форму для пошуку потрібного товару. Через декілька хвилин у месенджері із чоловіком сконтактував менеджер, який вказав реквізити, за якими потрібно здійснити трназакцію.

Замовник виконав усі вимоги та перерахував 67 тисяч гривень. Товар йому пообіцяли відправити через місяць. Утім, через вказаний термін квадрокоптер рівнянин так і не отримав.

Тож учора, п’ятого листопада, потерпілий звернувся до поліції: за фактом шахрайства дізнавачі розпочали досудове розслідування.

Правоохоронці вкотре наголошують громадянам бути обачними та берегти свої кошти.

Відділ комунікації поліції Рівненської області