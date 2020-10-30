Різанина на Тернопільщині: До лікарні потрапив один з братів, які конфліктували

Словесні образи спровокували бійку і молодший з братів, тримаючи в руках ніж, яким чистив картоплю, спричинив проникаюче поранення у живіт старшому

Обставини злочину з’ясовують поліцейські Зборівщини, повідомляє Depo.Тернопіль за інформацією ВК ГУН області.

До співробітників Зборівського відділення поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря місцевого медичного закладу про те, що до них доправлено пацієнта з ножовим пораненням. Потерпілим виявився 46-річний житель одного з сіл району.

Як з’ясувалося, чоловік отримав тілесне ушкодження в ході конфлікту із 42-річним братом. За попередніми даними, родичі не поділили обов’язків по догляду за господарством. Словесні образи спровокували бійку і молодший з братів, тримаючи в руках ніж, яким чистив картоплю, спричинив проникаюче поранення у живіт старшому. Потерпілого госпіталізували.

Правоохоронці встановлюють обставини злочину. Попередньо дії 42-річного зловмисника кваліфіковано частиною 1 статті 128 ККУ.