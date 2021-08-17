Робили «закладки» та зберігали наркотики майже на ₴650 тис. — судитимуть чоловіка та його сина

Київською окружною прокуратурою м. Харкова скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 44-річного чоловіка та його 21-річного сина за фактом незаконного придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах, незаконного придбання, зберігання з метою збуту небезпечної психотропної речовини, вчинених повторно (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України).

За інформацією керівника окружної прокуратури Едуарда Новікова, досудовим розслідуванням встановлено, що двоє чоловіків за допомогою месенджера “Telegram” створили інтернет-магазин з продажу психотропних речовин з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини “PVP”, яку реалізовували шляхом розкладання згортків на території м. Харкова та Харківської області.

Протиправна діяльність чоловіка та його сина була припинена правоохоронцями під час розповсюдження чергової партії так званих “закладок”.

Харківська обласна прокуратура