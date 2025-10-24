«Робота мрії» за ваші ж гроші – поліція попереджає про «роботодавців», які наймають за передоплатою

Увага, шукачі легких грошей! Поліція вкотре нагадує, що якщо ви знайшли в Інтернеті вакансію “менеджер з перекладання папірців” або “тестувальник диванів” із зарплатою як у топ-менеджера, але без жодних вимог до навичок, — це, звісно ж, ваш зірковий час.

Щоправда, є один малесенький нюанс, зазначає Відділ комунікації поліції Сумської області.

Шахраї, які маскуються під “HR-відділи майбутнього”, висувають лише одну умову для вашого працевлаштування: спочатку ви маєте трохи… заплатити.

Це може бути “стартовий набір” (мабуть, із золотою ручкою), оплата “реєстрації” (у їхньому списку довірливих), “ексклюзивне навчання” (як не потрапити на шахраїв, іронічно) або “ліцензія на отримання зарплати”.

Тому поліцейські про всяк випадок закликають громадян до обачності.

Пам’ятайте золоте правило: якщо вам обіцяють легкий заробіток, але для початку просять ваші ж гроші, — перед вами 100% шахраї, а не ваш майбутній бос.

Не треба надсилати їм ані копійки, вводити дані своїх карток на сайтах, намальованих за 5 хвилин, чи погоджуватись на “інвестиції у власне робоче місце”. А перед тим як відгукнутись, хоча б перевірте, чи існує ця “міжнародна корпорація” деінде, окрім як у Telegram-чаті.