«Родич міністра», який обіцяв за $60 тисяч посаду в МВС, має російський паспорт

Голосіївський суд Києва застосував запобіжний захід до чоловіка, який підозрюється у зловживанні впливом, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 4 лютого.

У листопаді минулого року до правоохоронних органів надійшла заява громадянина, що йому пропонується купити оперативні талони МВС для автомобілів, підроблені на території окупованого півострова Крим, а також вимагаються гроші за працевлаштування на посаду в органі державної влади.

За версією слідства, мешканець АР Крим, переїхавши до столиці, почав поширювати інформацію про нібито свої родинні зв’язки з діючим Міністром внутрішніх справ України. Він запевняв заявника, що може посприяти у влаштуванні на керівні посади в міністерстві. На підтвердження «родинних зав’язків» підозрюваний пропонував для уникнення перевірок на дорозі придбати у нього оперативні талони МВС для автомобілів, які залишилися на півострові після окупації.

У серпні 2021 року чоловік нібито запропонував знайомому посаду керівника одного з Департаментів МВС України за 60 тис доларів. Причому 10 тисяч доларів треба було заплатити наперед, щоб занести до кадрового підрозділу відомства для початку процедури працевлаштування.

2 лютого 2022-го заявник під контролем правоохоронних органів передав 10 тисяч доларів у прозорому канцелярському конверті. Підозрюваний, не перераховуючи, поклав конверт до внутрішньої кишені своєї куртки. Але під час виходу з приміщення готелю «Козацький», біля центрального входу, був затриманий працівниками правоохоронних органів.

У суді слідчий, наполягаючи на суворому запобіжному заході, повідомив, що чоловік, будучи громадянином України, має паспорт «громадянина Російської Федерації» № 910-005, виданий 12.04.2017 так званим «отделом УФМС России по республеке Крым и г. Севастополю в г. Евпатория». Проте місцезнаходження цього документа наразі органом досудового розслідування не встановлено.

Діти і дружина підозрюваного проживають на окупованій території АР Крим, а тому у нього відсутні міцні соціальні зв’язки в Україні.

Суд ухвалив помістити чоловіка під варту із альтернативою застави в 744 тисячі гривень.