Родичі київських чиновників могли виїхати за кордон, прикриваючись сиротами

Київські чиновники могли відправити своїх близьких родичів за кордон під виглядом супроводжуючих для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Ради з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram .

Евакуація до Німеччини

За його словами, у березні 2022 року 68 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва у супроводі 20 осіб евакуювали до колишнього молодіжного табору міста Вупперталь у Німеччині.

Лубінець розповів, що представники його Офісу цього року навідалися до цього табору, але їх туди не допустили. Причина – відсутність на території супроводжуючих України, опікою над дітьми займалися лише німці.

При цьому, як з’ясувалося пізніше, з початку евакуації туди приїхало 55 дітей, а не 68. Куди зникло 13 дітей – моніторингова група дізнатися не змогла.

Після цього представники Офісу омбудсмена прийшли у Києві до Служби у справах дітей та сім’ї Києва та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1. Вони хотіли дізнатися про обставини евакуації та поспілкуватися з керівництвом. Як з’ясувалося пізніше, керівництво не знає про умови перебування дітей у Німеччині.

Зв’язок із родичами чиновників

Лубінець розповів, що серед супроводжуючих були люди, які не мають відношення до цієї сфери. Вони лише за день до евакуації дітей стали співробітниками закладів, а дехто так і не був працевлаштований.

“Серед цих людей – близький родич керівника Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва та близький родич керівника Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва. Серед супроводжуючих також є ще чотири особи, підстави для виїзду яких вимагають додаткового вивчення”, – уточнив. омбудсмен.

Він зазначив, що “кожен з цих чоловіків звільнився” після того, як виїхав з України. На Батьківщину вони не повернулися.

Омбудсмен підкреслив, що керівник Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва “продовжували після цього їздити до Вупперталю до родичів під виглядом відряджень”. Один із них не писав звіти за підсумками відряджень, а у другого вони написані під копірку.

За словами Лубінця, він уже направив відповідні листи до Офісу генпрокурора, Нацполіції, Нацсоцсервісної служби, Мінсоцполітики та КМДА і очікує на розслідування.