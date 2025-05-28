Родина ексрадника голови Фонду держмайна скупила в ОАЕ нерухомість на $14 мільйонів – Схеми

Родина розшукуваного НАБУ ексрадника голови Фонду державного майна України (ФДМУ) Андрія Гмиріна протягом 2021-2023 років придбала у Дубаї нерухомість на понад 14 мільйонів доларів США.

Про це йдеться в розслідуванні “Схем” (проєкт Радіо Свобода).

Журналісти з’ясували, що родичі колишнього посадовця почали скуповувати майно в ОАЕ одразу після того, як, за версією Національного антикорупційного бюро, припинила свою діяльність “злочинна організація, яка заволоділа коштами” підконтрольних ФДМУ підприємств “Одеського припортового заводу” (ОПЗ) та “Об’єднаної гірничо-хімічної компанії” (ОГХК).

Гмирін, за даними слідства, був її керівником разом з тодішнім головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком.

Як встановили “Схеми”, родич Андрія Гмиріна Володимир Колот (чоловік сестри Гмиріна – ред.) в один день інвестував одразу в 9 елітних квартир.

Колот фігурує у справі НАБУ як співвласник компанії, яка, ймовірно, заробила надприбутки від “співпраці” з ОПЗ.

Згідно з даними транзакцій з дубайських реєстрів, 10 листопада 2021 року Колот інвестував майже 7,3 мільйона доларів США у квартири від майже 68 до 180 квадратних метрів.

Сам Андрій Гмирін також був власником дубайської нерухомості – у березні 2023 року за 1,3 мільйона доларів він придбав у ЖК Grande квартиру на 111 квадратних метрів, але згодом її продав.

Його дружина Анастасія Гмиріна за рік до того інвестувала у нерухомість неподалік, за 5,5 мільйонів доларів – це апартаменти на майже 500 квадратних метрів в ЖК Il Primo, що у районі Burj Khalifa. Будівництво цього комплексу завершилось у 2023-му.

Ці апартаменти і досі належать родині Гмиріних і записані на його тещу – Тетяну Орлову.

Більшість квартир в Дубаї вже продана, але досі, за даними “Схем”, у власності родичів Гмиріна залишаються апартаменти вартістю 5,5 мільйонів доларів, а також квартира та офісне приміщення в оренді до 2025-2026 років, що може свідчити про те, що родина колишнього посадовця, ймовірно, нині мешкає в ОАЕ.

Нагадаємо:

Раніше журналісти з’ясували, що підозрюваний в афері пов’язаній з Фондом держмайна Андрій Гмирін зареєстрував за кордоном бізнес та придбав елітне майно. // Економічна правда