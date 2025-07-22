Родинні вузли зі складною геометрією: чоловік намагався виїхати з кордон аж з двома «дружинами»

На українсько-польському кордоні оперативники 7 прикордонний Карпатський загін в пунктах пропуску «Смільниця» та «Нижанковичі» зафіксували нестандартні ситуації під час перевірки документів подорожніх.

У «Смільниці» увагу прикордонників привернув 54-річний уродженець Донеччини, який намагався виїхати з країни в компанії одразу двох дружин – колишньої та теперішньої.

Шлюб із нинішньою, 66-річною жінкою з інвалідністю ІІ групи, чоловік уклав невдовзі після офіційного розлучення. Виявилося, що його нова обраниця – сусідка, яка раніше вже була заміжня за 30-річним племінником попередньої дружини того ж чоловіка.

Ще одну химерну історію зафіксовано в «Нижанковичах». 37-річний уродженець Сумщини уклав шлюб із 47-річною жінкою з інвалідністю ІІІ групи. За словами чоловіка, знайомство відбулося завдяки його брату, який і «підсобив» у пошуках нареченої.

Зібрані матеріали передані відповідним органам для подальшої перевірки на предмет можливих порушень законодавства.

Західне регіональне управління

Держприкордонслужби України-Західний кордон