Роменські поліцейські розшукують шахрая, який спустошив банківський рахунок 51-річної жінки

Зловмисник, під приводом «відвернення шахрайського нападу на банківську картку» заявниці, дізнався всю необхідну інформацію та викрав з рахунку 30 000 гривень. У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження та розпочали пошуки афериста.

Цього разу жертвою зловмисника стала 51-річна жителька с. Андріяшівка. Працівникам Роменського районного відділу поліції жінка розповіла, що кілька днів тому їй на мобільний подзвонив невідомий, який представився працівником служби безпеки банку. У розмові чоловік зазначив, що «на її рахунок хтось намагається здійснити шахрайський напад». Для того, щоб вберегти гроші клієнтки, необхідно провести кілька операцій по картці. Жінка уважно слухала співрозмовника та виконала всі його настанови та інструкції «по врятуванню» грошей.

Зрозуміло, що головною вимогою «банкіра» було дізнатися конфіденційні данні з банківської картки та коди, що надходили їй у смс-повідомленнях.

Вже за кілька годин жінка вирішила перевірила банківський рахунок і виявила зникнення 30 000 гривень.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Та радять громадянам: якщо вам зателефонували з подібними питаннями – відразу кладіть слухавку і звертайтеся на «гарячу» телефонну лінію тієї банківської установи, де ви обслуговуєтесь. Оператор швидко перевірить інформацію по вашим рахункам і порадить, в яку саме філію вам потрібно буде звернутися в разі необхідності. Будьте уважними і не дайте себе ошукати.

Відділ комунікації поліції Сумської області