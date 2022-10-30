Роменські поліцейські затримали жінку, яка вбила сокирою співмешканця

Слідчі Роменського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили про підозру 66-річній жительці району за фактом нанесення смертельних тілесних ушкоджень 58-річному чоловіку.

Вранці 28 жовтня до Роменського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл району за місцем свого мешкання було виявлено тіло 58-річного чоловіка без ознак життя.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Під час огляду будинку поліцейські виявили тіло чоловіка без ознак життя з тілесними ушкодженнями. Як в подальшому з’ясували правоохоронці, до спричинення даних тілесних ушкоджень причетна його 66-річна співмешканка.

У скоєному зловмисниця зізналась та пояснила, що того дня між ними виникла сварка. У ході якої жінка, не втримавши агресії, схопилася за сокиру та завдала смертельних тілесних ушкоджень своєму співмешканцю.

Наразі підозрювану затримали в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України, а за даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Поліція Сумської області