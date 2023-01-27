Російські хакери хотіли проникнути у комп’ютерні мережі та системи відеоспостереження житлових комплексів у прикордонні

Кіберфахівці СБУ нейтралізували російську хакерську атаку на електронні системи житлової інфраструктури у одному із прикордонних регіонів України.

Через Wi-Fi мережу багатоквартирних будинків хакери хотіли дистанційно підключитись до системи відеоспостереження за територією житлових комплексів, прилеглими автомобільними дорогами тощо. Таким чином вони планували мати прихований канал для збору інформації про ситуацію в місті.

Також агресора цікавили відомості щодо адрес проживання українських правоохоронців та можливого переміщення військової техніки.

Однак, співробітники СБУ спрацювали на випередження і своєчасно викрили спробу окупантів проводити розвідувально-підривну діяльність у прикордонному регіоні.

За оперативними даними, до кібератаки причетне підконтрольне спецслужбам рф хакерське угруповання з росії, яке спеціалізується на зламах електронних систем інфраструктурних об’єктів.

СБУ попереджає, що такі атаки ворога можуть траплятися і в майбутньому, тому закликає громадян бути уважними, більше уваги приділяти захищеності своїх комп’ютерних мереж, використовувати для цього складні паролі і періодично їх змінювати.

На підставі зібраних фактів щодо цього випадку у прикордонному регіоні вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж).

Тривають комплексні дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

СБУ звертається до українців із проханням бути пильними і одразу повідомляти про підозрілі випадки до компетентних органів нашої держави.

СБУ