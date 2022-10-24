Російські окупанти ґвалтували в Україні дітей та пенсіонерів (список перших підозрюваних)

Злочини сексуального характеру, вчинені російськими військовими, фіксують у всіх звільнених від окупантів регіонах України.

Прокурор щодо ведення справ сексуального насильства Офісу генпрокурора Ірина Діденко розповіла, що внаслідок сексуального насильства російських окупантів в Україні посраждали діти, жінки, чоловіки та літні люди. Їхній вік – від 4 до 85 років.

Як вона поділилася в інтерв’ю LB.ua, наразі встановлено п’ятьох підозрюваних у сексуальному насильстві. Дві справи вже розглядаються в суді. Й це – точно лише початок.

За словами Діденко, на жаль, злочини сексуального характеру, вчинені російськими військовими, фіксують у всіх звільнених від окупантів регіонах України. Водночас вона не стала розкривати кількості цих злочинів.

Прокурор щодо ведення справ сексуального насильства наголосила, що сексуальне насильство — це й публічне оголення, тримання разом чоловіків і жінок, це огляд жінок не жінками, а чоловіками, це тортури геніталій і так далі.

“Тому не можна говорити про те, якої статі людей більше постраждало. Від сексуального насильства постраждали однаково всі категорії: жінки, чоловіки, діти. Щодо віку, то ми зафіксували такі злочини щодо людей від 4 до 85 років. На жаль, немає винятків, категорій і вікових особливостей. Люди всіх статей і різного віку постраждали від таких злочинів. І випадків, на жаль, дуже багато”, – сказала вона.

Список росіян, підозрюваних у згвалтуваннях або спробі згвалтування

Сексуальні злочини армії РФ в Україні: що відомо

Раніше заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко заявляла, що вже відкрито 43 кримінальні провадження, які стосуються сексуальних злочинів окупантів проти мирного населення.

“Сьогодні діяльність правоохоронних органів України спрямована на те, щоб задокументувати всі воєнні злочини, які вчиняє РФ. Серед них є і сексуальні злочини проти мирного населення. Уже відкрито 43 кримінальних провадження, серед них є ті, у яких є повторні епізоди або кілька потерпілих”, – сказала вона.

Раніше у коментарі виданню Sky News 42-річна Віка і 44-річна Наташа із селища під Києвом розповіли жахливі історії про те, як їх зґвалтувати окупанти.

На Київщині 11-річного хлопчика зґвалтували на очах у його матері. Коли з ним почала роботу психолог, він малював лише чорним кольором.

Зґвалтована у Бучі Київської області п’ятьма окупантами та завагітніла 14-річна дівчина планувала залишити дитину, розповідала за згоди батьків постраждалої психолог Олександра Квітко. // УНІАН