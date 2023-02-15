Російські «пірати» почали «переказувати» книги без офіційної ліцензії: жертвою став британський принц Гаррі

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Російські видавництва вирішили просто передати сенс його останньої новинки в “стислому викладі”, заявивши, що у росіян немає часу повністю читати книгу.

Російські видавництва викрутилися з положення й вирішили забезпечити росіян переказами тих іноземних книг, на які не змогли отримати офіційну ліцензію через санкції Заходу. Раніше там вже анонсували свої плани на легалізацію піратства.

У РФ хочуть видати "переказ" мемуарів принца Гаррі Spare / фото Getty Images

У РФ хочуть видати “переказ” мемуарів принца Гаррі Spare / фото Getty Images

Першою жертвою такого російського піратства стали мемуари принца Гаррі Spare, пише Forbes Russia. Офіційні права на цю книгу належать англо-американському видавництву Penguin Random House, які пішло з російського ринку.

Тепер “саммарі” книги з’явиться на російській платформі “ЛітРес”, як анонсував сервіс Smart Reading.

“Мемуари герцога Сассекського поки не видані в Росії і вперше публікуються російською мовою в єдиному форматі – скороченій версії, стислому викладі”, – йдеться в прес-релізі.

Як спробував виправдатися директор Департаменту з розвитку контенту ГК “ЛітРес” Євген Селіванов, випуск переказів іноземних книг пов’язаний із зайнятістю росіян, у яких просто немає часу читати книги цілком.

“У читачів все менше часу, щоб читати або слухати той чи інший нон-фікшен цілком”, – зазначив він.

Однак це буде не єдина версія мемуарів з боку російських видавництв. Заробити на піратстві також вирішило видавництво “Ексмо-АСТ”, анонсувавши загальний тираж книги в 3000 примірників. Інформацію про це підтвердив російським ЗМІ представник групи.

Книгою займеться видавництво групи “Ексмо-АСТ” – “Бомбора” в рамках проекту CrossReads. Там заявили, що електронна версія, а також аудіоформат мемуарів Гаррі з’являться вже в четвер, 16 лютого. У друкованому вигляді переказ можна буде прочитати в кінці місяця.

“У саммарі будуть відображені ключові ідеї книги без використання уривків з неї: автор саммарі прочитала книгу англійською і переказала на свою мову. Як і Smart Reading, Ми спираємося на закон про цитування”, – пояснив гендиректор “Ексмо” Євген Кап’єв.

Він назвав таку крадіжку книги “російським стартапом”, який дозволить громадянам РФ “частково розв’язати проблему доступності новинок нон-фікшену, і як альтернативу примусової ліцензії”.

Разом з тим, ідею про переказ іноземних книг підтримали не всі російські видавництва. Критику з цього приводу висловили будинки Ad Marginem Press і Individuum. Там зазначили, що хоча переказ книг, а не пряме цитування, не суперечить закону – це все одно “не людський” метод ведення бізнесу, а справжнє завуальоване піратство.

Мемуари принца Гаррі

Мемуари Spare-автобіографічна книга принца Гаррі, написана у співавторстві з американським письменником Джоном Джозефом Морінгером. Світова прем’єра книги відбулася 10 січня 2023 року. Твір у перший же день побив рекорди продажів: за 24 години читачі придбали 1,43 млн копій книги. В Україні мемуари поки що знаходяться на етапі попереднього замовлення з можливістю придбання в березні.

Нагадаємо, що Гаррі вперше анонсував роботу над книгою у 2021 році. Тоді його звинуватили в порушенні протоколів королівської сім’ї.

Сенсаційну заяву про свої мемуари він зробив після переїзду зі своєю дружиною Меган Маркл в США. Повідомлялося, що Гаррі уклав контракт на видавництво мемуарів в 20 млн доларів. Тоді його витівку назвали останньою краплею в чаші терпіння нині покійної королеви Єлизавети II. // УНІАН

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