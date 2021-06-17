Російський бойовик служить у лавах Національної поліції

Служба безпеки України викрила у лавах Нацполіції Луганщини колишнього бойовика незаконного збройного формування «Армия Юго-Востока».

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Оперативні дії з викриття зловмисника проводилися у взаємодії з підрозділом внутрішньої безпеки Нацполіції та за сприяння ГУ НП у Луганській області.

Як встановили співробітники СБУ, фігурант приєднався до лав Нацполу у 2016 році, де і проходив службу до теперішнього часу.

До цього, починаючи з 2014 року, фігурант «служив» у незаконному збройному «формуванні Дрьомова», яке на той час контролювало Сєвєродонецьк. Як тільки українські воїни звільнили місто, а бойовики відійшли вглиб тимчасово окупованих територій, він «вирішив змінити сторону». Спочатку переховувався на території РФ і в тимчасово анексованому Криму, а потім — повернувся в Україну.

Наразі відомо, що фігурант брав участь у забезпеченні пропускного режиму та чергуваннях на бойових постах терористичних угруповань.

Крім того, за даними правоохоронців, зловмисник був зарахований до розвідувального підрозділу бойовиків, який очолював громадянин РФ з позивним «Спец». Бойовики «Спеца» причетні до викрадень та катувань українських патріотів, вбивств військовослужбовців ЗСУ у боєзіткненнях під Рубіжним та у Новоайдарському районі.

Правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (участь у не передбачених законом збройних формуваннях). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Перевіряється його причетність до вчинення інших злочинів на шкоду державній безпеці та громадянам України.

Тривають невідкладні слідчі дії під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

УК