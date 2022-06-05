Російський військовий покидьок влаштував смертельну ДТП у Херсоні та втік (фото, відео)

В окупованому Херсоні російський військовий за кермом позашляховика Toyota Land Cruiser на швидкості виїхав на червоний сигнал світлофора та влаштував масштабну ДТП.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали з посиланням на очевидців аварії.

Повідомляється, що в результаті ДТП двоє людей загинули, ще чотирьох відвезла «швидка допомога».

«Сам водій вижив, виліз через багажник, сів у російський військовий «Тигр», і всі швидко звалили з місця аварії», – пише «Труха».

За даними одного з херсонських каналів, в аварії загинула літня пасажирка «Славути». // УНІАН