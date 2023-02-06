Російського бізнесмена викрито у виведенні в «офшори» через підконтрольні фірми понад ₴250 млн.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції. На корпоративні права організатора схеми, нерухомість та банківські рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання накладені арешти.

Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань та Головного слідчого управління Національної поліції продовжують проводити системні заходи з протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаним з діяльністю проросійського бізнесу в Україні.

За їх результатами поліцейські встановили ряд українських компаній – співвласників столичного бізнес-центру, які фактично належать російському бізнесмену. За допомогою цих товариств громадянин рф налагодив механізм для виведення з України коштів в підконтрольні офшорні компанії.

Відповідно до запровадженої «схеми», офшорні компанії фіктивно надавали кредити українським підприємствам, відтак у них виникали боргові зобов’язання перед «кредитором». Надалі це давало підстави, в обхід запроваджених заборон щодо проведення розрахунків з рф та рб, безперешкодно виводити кошти за кордон на підконтрольні фірми. Прибуток, отриманий в Україні від здачі в оренду площ бізнес-центру, виводився на рахунки офшорних компаній як повернення відсотків за кредитом. Крім того, такий механізм дозволяв уникнути подвійного оподаткування.

У співпраці з Державною податковою службою поліцейські встановили, що в результаті таких оборудок сума завданих державі збитків становить щонайменше 27 млн грн, а загальна сума виведених коштів сягає 250 млн грн. Ці кошти могли бути використані російським бізнесменом для фінансування власного бізнесу в рф та сплати податків країні-агресору.

З метою отримання матеріалів, що можуть мати значення для справи, оперативники ДСР, слідчі ГСУ Нацполіції спільно з Офісом Генерального прокурора провели санкціоновані обшуки за адресами розташування офісних приміщень та проживання осіб. Вилучили фінансово-господарську документацію, договори купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів та інші документи щодо фіктивних оборудок.

Наразі судом накладено арешт на корпоративні права російського бізнесмена, нерухомість та банківські рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання.

Слідство триває.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України