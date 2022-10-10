Російського «ерзац-недопрезидента» Медведєва оголошено в розшук

Служба безпеки України підтверджує, що заступника голови ради безпеки рф і колишнього президента країни-агресора дмитра медведєва оголошено в розшук.

Це сталося ще у березні 2022 року, на початку повномасштабної агресії РФ.

Він, як і більшість членів радбезу РФ, є підозрюваним у кримінальному провадженні за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Такі злочини караються позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років або довічно.

Також оголошено в розшук таких представників путінського режиму, як Бортніков, Володін, Золотов, Колокольцев, Матвієнко, Наришкін, Шойгу, Щоголев, Патрушев та інші.

Слідчі СБУ спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора продовжують роботу із документування дій кожного рашиста, які винні у злочинах проти України, аби притягнути їх до відповідальності.

Служба безпеки України