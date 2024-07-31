Російського окупанта судитимуть за розграбування та пошкодження майна підприємства на Чернігівщині

Прокурорами Чернігівської обласної прокуратури в порядку спеціального досудового розслідування направлено до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, в кінці березня 2022 року обвинувачений, перебуваючи на території одного з сіл Михайло-Коцюбинської територіальної громади, спільно з іншими військовими зс рф здійснив напад на місцеве підприємство.

Окупанти умисно знищили частину обладнання та виключно з метою особистої наживи розграбували цивільний об’єкт, заволодівши комп’ютерною та побутовою технікою, інструментами, меблями та іншим майном, яке не могло бути використано у військових цілях.

Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, заборонено пограбування та невиправдане військовою необхідністю пошкодження майна захищених суб’єктів, у тому числі, цивільних підприємств.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювалося співробітниками Управління СБУ в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури