Російського олігарха Чуркіна підозрюють у намаганні обманом зберегти майно свого підприємства у Львові (відео)

Працівники ДБР повідомили про підозру російському олігарху Ігорю Чуркіну та його спільнику, які намагалися обманом зберегти майно підприємства у Львові.

Велике українське підприємство ТОВ «Львівські автобусні заводи» взяло значний кредит у державному банку під заставу свого майна. Його власник — громадянин рф Ігор Чуркін, витратив гроші на власний розсуд та відмовився повертати кредитні кошти банку. Водночас він не хотів втрачати майно підприємства, яке перебувало у заставі.

Тому російський бізнесмен розробив схему блокування проведення аукціону з продажу заставного майна українським банком.

Підконтрольний олігарху керівник підприємства подав до поліції завідомо неправдиву заяву про вчинення кримінального правопорушення представниками банку. Він звинуватив службових осіб установи у вигаданому особливо тяжкому кримінальному правопорушенні. Така заява стала підставою для реєстрації кримінального провадження та накладення арешту на заставне майно.

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Громадянину росії та керівнику підприємства-боржника повідомлено про підозру за статтею 383 КК України (завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, поєднані з обвинуваченням особи в особливо тяжкому злочині).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР