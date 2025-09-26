Російського «законодавця», який закликав страчувати ґвалтівників, звинувачують у… зґвалтуванні

За версією слідства, злочин було скоєно 22 березня 2023 року.

Слідчий комітет Росії (СКР) ініціював оголошення до федерального розшуку колишнього депутата Державної думи Юрія Напсо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Юрій Напсо був депутатом Держдуми із 2007 по 2025 рік. Він виступав за довічний ув’язнення і навіть страту для ґвалтівників, але тепер сам підозрюється у зґвалтуванні своєї 19-річної помічниці.

За версією слідства, злочин було скоєно 22 березня 2023 року, а через тиждень депутат відлетів до Вірменії і більше до Росії не повертався, уникаючи участі у перевірці. За прогули, а він два роки не з’являвся у Думі, у квітні 2025 року його позбавили депутатського мандата. У нижній палаті роз’яснили, що депутат сумарно не був на роботі понад 200 днів без поважних причин.