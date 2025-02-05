Російському окупанту повідомили про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням Київщини

Правоохоронці встановили, що з 8 по 31 березня 2022 року військовослужбовець зс рф, офіцер гаубично-артилерійського дивізіону 30 ОМСБР Центрального військового округу росії під час окупації вчиняв порушення законів та звичаїв війни та жорстоко поводився із цивільним населенням.

У селі Бобрик Броварського району 34-річний російський військовий проник на територію домоволодіння, де залякував місцевих жителів. Окупант неодноразово наводив на цивільних осіб заряджену зброю та погрожував їм вбивством аби заволодіти їх майном, зброєю.

Оперативне супроводження здійснювали працівники Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили військовому рф про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Відділ комунікації поліції Київщини