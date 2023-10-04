Російському олігарху повідомлено про підозру у заволодінні нерухомим майном Львівського автобусного заводу

Працівники ДБР повідомили про підозру російському олігарху Ігорю Чуркіну, який організував та заволодів нерухомим майном ЗАТ «Завод комунального транспорту» (колишній ВАТ «Львівський автомобільний завод»). Дії росіянина призвели до збитків підприємства у понад 350 млн грн.

Встановлено, що у 2005 році Ігор Чуркін був обраний головою спостережної ради ЗАТ «Завод комунального транспорту». Це дозволяло олігарху вчиняти організаційно-розпорядчі функції на підприємстві, у тому числі приймати рішення про відчуження об’єктів нерухомого майна.

У 2008 році він організував відчуження 8 об’єктів нерухомого майна колишнього державного підприємства Львівській автомобільний завод. Їх новими власниками стали його ж комерційні структури.

Для проведення оборудки Чуркін надав вказівку підлеглому підробити офіційні фінансові документи ЗАТ «Завод комунального транспорту». Вони були використані для зняття всіх фінансових обтяжень з об’єктів нерухомого майна, що зекономило гроші олігарху та дозволило фактично вкрасти частину приміщень заводу.

Схожу схему, російський олігарх повторив у 2016 році. Він організував підробку судового рішення, яке стало підставою створення нібито законних умов для відчуження нерухомого майна заводу на користь його групи підприємств.

Сума збитків завданих ЗАТ «Завод комунального транспорту» становить понад 367 млн грн.

Наразі майно заводу повернуто державі.

Росіянину повідомлено про підозру за статтею 358 (підроблення з метою використання офіційного документа, що складений у визначеній законом формі та містить передбачені законом реквізити, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, поєднане з організацією використання завідомо підробленого документа) та за статтею 191 (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) КК України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР