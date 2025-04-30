Російський покидьок розстріляв cім’ю в Курській області, загинула багатодітна мати

Військовослужбовець російської армії ввірвався до будинку сім’ї в Курській області рф та відкрив по людях вогонь — мати загинула, батько в комі, а діти не постраждали.

Про це пише Astra з посиланням на сина загиблої жінки Іллю Ларіна.

Випадок стався в селі Гир’ї Біловського району Курської області в ніч проти 30 квітня.

Ілля Ларін розповів, що в момент убивства в будинку перебували його мама, батько та дві сестри — дівчатка віком 10 та 6 років. За його словами, військовослужбовець увірвався до їхнього будинку зі зброєю близько опівночі — він вимагав «надати документи» і одразу відкрив вогонь. 41-річна Олеся Ларіна померла внаслідок поранень, її чоловік у комі.

«Він (російський солдат — ред.) увірвався до будинку, одразу почав стріляти. Батько намагався відвести дівчаток, то він у голову йому стріляв. Нині батько у штучній комі. Сестри не постраждали. Мені зателефонували о першій ночі, я був у Курську і приїхав одразу. У будинку кров, простріляні двері, вікна. Отакі у нас військовослужбовці», — каже Ларін.

За словами Іллі, сестер намагався врятувати його товариш — військовий відкрив вогонь і по ньому.

Як каже хлопець, у поліції йому розповіли, що солдат, імовірно, був під наркотиками. Військовослужбовця затримали силовики.

Товариш сина родини, який був на місці злочину, розповів ASTRA, що військовослужбовець намагався викрасти на машині двох дівчаток.

«Виявляється, він сів у мою машину, доки вона стояла в них біля будинку, і посадив дівчаток туди. Я не знаю, з якою метою він посадив. І поїхав із дівчатами у бік ПТУ. Там його і затримали», — каже свідок.

Як пише Astra, місцеві жителі скаржаться, що російські військові часто агресивно поводяться і перебувають у громадських місцях у нетверезому стані. // hromadske