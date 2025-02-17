Російским окупантам наказують розстрілювати українських полонених: у мережі з’явилося відео страти
Російські солдати, ймовірно, розстріляли українських воїнів, яких взяли в полон. У мережі з’явилося відповідне відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Ради з питань прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.
“На відео чути, як російським солдатам не раз наказують розстріляти військовополонених. Це підкреслює, що смертна кара є свідомою політикою Росії”, – зазначив омбудсмен.
Він звернув увагу, що такі дії росіян порушують міжнародне гуманітарне право та Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими.
Лубінець зазначив, що вже надіслав листи в ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста. Він закликав організації тиснути на Росію, щоб агресор відчув наслідки таких дій і не вчиняв їх надалі.