Російським окупантам повідомили про підозру в розстрілі двох автівок з цивільними людьми на Чернігівщині

Слідчі Прилуцького районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури ідентифікували двох російських військовослужбовців, які розстріляли два автомобілі із чотирма мирними громадянами на території Ічнянської громади.

У ході слідства поліцейські встановили, що злочини відбулися на початку березня 2022 року на території села Ольшана Прилуцького району. 26-річний командир танкового взводу збройних сил російської федерації спільно з 25-річним командиром танка військової частини рф помітили мікроавтобус, який був завантажений хлібом та рухався в напрямку Ічні. У салоні авто перебували водій та пасажир. Чоловіки намагалися забезпечити хлібом громадян, які перебували на тимчасово окупованій території Ічнянської громади.

Солдати рф, використовуючи автоматичну вогнепальну зброю, з метою умисного вбивства цивільних громадян відкрили прицільний вогонь по автомобілю та людях.

Від отриманих вогнепальних поранень 38-річний водій та його 55-річний пасажир загинули.

Пізніше по автодорозі до Прилуцької лікарні рухався ще один автомобіль з двома цивільними. Окупанти відкрили вогонь і по цій автівці. Водій та пасажир намагалися втекти, але були безжально розстріляні російськими військовими.

Військові рф заволоділи особистими речами вбитих з обох автомобілів та покинули місце злочину.

За сукупністю вчинених злочинів двом військовим рф оголошено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному із умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 438 Кримінального Кодексу України ).

Наразі слідчий готує матеріали для оголошення підозрюваних у міжнародний розшук та для застосування процедури спеціального досудового розслідування (in absentia), яка дозволить суду ухвалити вирок за відсутності обвинувачених.

Санкція ч.2 ст.438 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічно.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області