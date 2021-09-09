Росія масово «паспортизує» мешканців ОРДЛО документами, які не визнає Євросоюз

СБУ зафіксувала масову незаконну видачу паспортів РФ на тимчасово окупованих територіях України. Цей процес так звана влада самопроголошених республік організувала, щоб забезпечити участь українців у вересневих виборах до російської Госдуми. Організатори діють з порушеннями норм міжнародного законодавства та позбавляють «нових» громадян соціальних гарантій.

За інформацією СБУ, окупанти розраховують залучити до виборів якомога більше мешканців тимчасово окупованих територій. Тому з червня 2021 року, за прямими вказівками з РФ, примусове отримання російського громадянства йде прискореними темпами.

Для забезпечення «запланованих» показників підтримки провладної партії «Единая Россия», куратори розпочали активніше видавати паспорти громадян РФ мешканцям окупованих територій. Але в таких паспортах проставляють коди неіснуючого підрозділу Міграційної служби Ростовської області. Прописка в такому документі також не вказується. Тож видані документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора і не роблять їх власників повноцінними громадянами РФ.

Співробітники СБУ встановили, що організатори планують забезпечити високу явку двома механізмами:

за сприяння пропутінської партії «Единая Россия», організують виїзд мешканців ОРДЛО для голосування у прикордонні міста Ростовської області РФ;

забезпечать можливість незаконного «електронного голосування», у тому числі на території «Л/ДНР».

Мешканців тимчасово окупованих територій зобов’язують реєструвати на свої персональні дані електронну пошту. Усе це – щоб взяти участь в онлайн-голосуванні.

Більшість з «паспортизованих» людей, за задумом кураторів, має віддати голоси «Единой России». Організатори розробили комплекс заходів, щоб агітувати за провладну партію:

в ОРДЛО відкрито численні «пункти запису» до «ЕР»;

організатори «виборів» отримали так звані темники з технологіями агітації за партію російської влади;

працюють «інфоцентри» для громадян, які курує керівництво з «Единой России».

Співробітники СБУ продовжують фіксувати незаконні дії окупаційної влади в ОРДЛО з видачі паспортів під час підготовки до виборів в Госдуму РФ.

Незаконні дії проросійських функціонерів документуються в рамках відкритих кримінальних проваджень. Отримані матеріали будуть передані до відповідних міжнародних інстанцій.

Довідка: У 2020 році під час засідання Постійної ради ОБСЄ делегація Євросоюзу проголосила заяву, що спрощена процедура надання Росією громадянства значній кількості мешканців Донецької і Луганської областей є посяганням на суверенітет України та суперечить духу й цілям Мінських домовленостей. Нагадаємо, що Євросоюз не визнає такі паспорти та закликав інші-учасниці ОБСЄ не визнавати такі юридично нікчемні документи.

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СБУ