Росія незаконно вивезла ще 150 дітей з окупованої Луганщини – ЦНС

8 червня Росія незаконно вивезла з окупованої Луганської області ще щонайменше 150 дітей.

Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву:

“8 червня 150 дітей зі Старобільського району Луганської області були незаконно вивезені до оздоровчих баз відпочинку “Лесной” та “Сосенка” Прикубанського району Карачаєво-Черкеської республіки Росії.

З червня у цих закладах очікують на 750 дітей із тимчасово окупованої території Луганщини”.

Спротив також повідомляє, що на тимчасово окупованих територіях проводять “поглиблені профілактичні медичні огляди” дітей. Водночас діти, які нібито не проходять так званий медогляд, відправляються в РФ “на лікування”.

“На відповідну схему викрадення дітей уряд РФ виділив близько 1.5 млрд рублів. Процес очолює Міністерство охорони здоров’я РФ за кураторства уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової.

Фактично якісні медогляди не відбуваються. Левова частина коштів розкрадається на кількох рівнях. Зокрема окупаційними адміністраціями та групами медиків, які прибувають з території РФ для проведення “медоглядів”. Такі заходи є профанацією та прикриттям для викрадення дітей”. // УП