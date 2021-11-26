Росіянка, якій заборонили в’їзд в Україну на три роки, повторила спробу з новим паспортом

Їй продовжили заборону в’їзду на 10 років.

Прикордонники виявили росіянку, яка влітку 2018-го незаконно відвідувала тимчасово окуповану територію АР Крим й отримала заборону на в’їзд в Україну на три роки.

Тепер жінка прилетіла у «Бориспіль» рейсом із Познані.

«Під час проведення додаткових контрольних заходів, які застосовуються до громадян країн міграційного ризику, в тому числі РФ, з’ясувалося, що мандрівниця є порушницею українського законодавства», — повідомляють у Держприкордонслужбі.

Іноземка змінила паспорт, у ньому вже не було відмітки українських прикордонників, тож вона спробувала в’їхати в Україну знову.

Оскільки іноземка вдруге порушила порядок в’їзду, прикордонники «прикрасили» її новий паспортний документ новим штампом заборони в’їзду в Україну — терміном на 10 років.

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