Россиянин после смертельного ДТП разобрал на части и «похоронил» авто

Подозреваемый хотел скрыть следы преступления.

В российском Челябинске 27-летний водитель разобрал и закопал свой автомобиль после того, как насмерть сбил человека.

Видео с обнаруженными в земле частями авто опубликовал Telegram-канал Shot.

«Подозреваемый хотел скрыть следы преступления – разобрал тачку на части и закопал на участке рядом с заброшенным домом. Полицейские все равно нашли водителя и провели «эксгумацию» «Лады», – говорится в сообщении.

Отмечается, что авария произошла 19 сентября на трассе Челябинск — Троицк. В результате ДТП погиб 51-летний мужчина.

По данным полиции в настоящее время подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

По факту ДТП было возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). // УНИАН