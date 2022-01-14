Россиянин убил жену за то, что она забыла покормить ребенка

В российском Омске мужчина убил жену за то, что она легла спать и не покормила трехлетнего ребенка.

Об этом сообщили в Следственном комитете Омской области РФ.



По версии следствия, супруги, проживающие на ул. Малиновского в Омске в течении нескольких дней распивали спиртное. 6 января около 11 часов после утреннего застолья 36-летний супруг избил женщину, которая, с его слов, легла спать, не накормив 3-летнего ребенка.

Конфликт продолжился вечером. Соседи вызвали сотрудников полиции. У женщины обнаружили травму головы и переломы ребер. Ее доставили больницу, где она скончалась.

Мужчину задержали. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 36-летней женщины. Ее мужа ожидает суд. // «ФАКТЫ»