Розбещення та замах на зґвалтування дитини – буковинця засуджено до 10 років за ґратами

Ювенальні прокурори Чернівецької обласної прокуратури підтримали обвинувачення відносно 49-річного чоловіка, який розбещував малолітню доньку своєї співмешканки та намагався зґвалтувати дівчинку (ч. 2 ст. 156, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 152 КК України).

Вироком Кіцманського районного суду Чернівецької області його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Прокурорами у суді доведено, що засуджений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, розбещував свою падчерку з 6-річного віку упродовж трьох років. Коли дівчинці виповнилось дев’ять – намагався її зґвалтувати. Завадила завершити задумане мати дитини, яка вчасно зайшла до кімнати.

Чоловік свою вину не визнав, однак прокурор надав достатньо доказів його причетності до скоєння злочину.

За матеріалами Чернівецької обласної прокуратури