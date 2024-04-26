Розбещував малолітніх дівчат та розповсюджував порно – у Києві дитячого тренера засуджено до 12 років ув’язнення

Злочинець упродовж декількох місяців схиляв потерпілих до вживання алкоголю й наркотичних засобів, після чого показував їм фото та відео порнографічного змісту, а також підбурював їх до створення власних зображень та порновідео.

Злочин викрили слідчі спільно з співробітниками ювенальної поліції Подільського управління поліції у 2020 році. Правоохоронці встановили, що у 2019 році двоє малолітніх киянок, яким на той час було 12 та 13 років, на вулиці познайомились із 50-річним місцевим мешканцем, який одразу запросив їх до себе до дому.

В оселі фігуранта дівчата вживали запропоновані ним алкоголь та наркотичні речовини, після чого порушник вів з ними відверті розмови на сексуальні теми та показував фото та відео порнографічного змісту. У подальшому він підбурював малолітніх до створення власних зображень та порновідео, за які платив гроші. Такі зустрічі тривали близько чотирьох місяців.

Фігуранту було повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх), ч. 5 ст. 301 (Виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. На час досудового розслідування він перебував під вартою.

Днями вироком Подільського районного суду затриманого було визнано винним у скоєних злочинах та призначено максимальний термін покарання – 12 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва