Розбещував рідних доньок та створював дитяче порно – судитимуть колишнього настоятеля храму УПЦ (МП) м. Дніпра

Прокурори Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього настоятеля храму за фактами розбещення малолітніх дітей та виготовлення, зберігання дитячої порнографії без мети збуту (ч. 2 ст. 156, ч. 1, 3 ст. 301-1 КК України).

Розслідуванням встановлено, що священнослужитель після смерті дружини мешкав зі двома малолітніми доньками.

Упродовж тривалого часу обвинувачений вчиняв розпусні дії стосовно дівчаток, яким на той момент було 13 та 12 років.

Правоохоронцями також встановлено факти виготовлення та зберігання файлів порнографічного характеру за участю однієї з доньок.

Священика затримано у квітні 2023 року. Наразі він перебуває під вартою.

Діти вилучені з небезпечного середовища та тимчасово влаштовані до родини хрещеної матері.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора