Розбещував та знімав на телефон 5-річну дочку – в Івано-Франківську арештували підозрюваного у вчиненні розпусних дій

За клопотанням прокурорів окружної прокуратури міста Івано-Франківська обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою стосовно 55-річного місцевого жителя за підозрою у розбещені малолітньої дитини, виготовленні та зберіганні дитячої порнографії (ч. 2 ст. 156,ч.ч. 1,3 ст. 301-1КК України).

За даними слідства, підозрюваний вчиняв розпусні дії сексуального характеру щодо своєї 5-річної доньки. Він розбещував дитину та знімав все на телефон.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника працівники кіберполіції спільно зі слідчими поліції виявили та вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон з відеофайлами протиправного характеру.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області.

Івано-Франківська обласна прокуратура