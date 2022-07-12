Розбій, грабіж, заволодіння документами та самовільне присвоєння звання службової особи: у столиці затримали порушників

Двоє зловмисників прослідкували за потерпілим до під’їзду, де представившись правоохоронцями, завдали йому тілесних ушкоджень, відібрали золоті прикраси, банківські карти, документи, телефон та втекли. Слідчі відкрили відносно нападників чотири кримінальні провадження. На час досудового розслідування вони перебуватимуть під вартою.

До поліцейських Дарницького управління поліції звернувся киянин та повідомив, що невідомі особи зайшли за ним у під’їзд будинку, завдали тілесних ушкоджень, заволоділи мобільним телефоном, банківськими картами, документами, золотими прикрасами та втекли. Для документування злочину на місце прибула слідчо-оперативна група.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками Дарницького управління поліції спільно з колегами з відділу розкриття розбоїв управління карного розшуку поліції Києва зловмисників було викрито та затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились 25- та 35-річний мешканці Києва, раніше судимі за аналогічні злочини.

Під час досудового розслідування слідчими також встановлено причетність грабіжників до серії злочинів, які вони вчинили протягом травня поточного року на території Дарницького району. Спільники знаходили своїх потенційних жертв у громадських місцях та у під’їздах багатоповерхівок, де в подальшому забирали їх майно із застосуванням фізичного насильства, представляючись співробітниками правоохоронних органів.

Частину речових доказів поліцейські вилучили та направили на проведення експертизи, а інше награбоване майно фігуранти встигли збути до ломбарду. На даний час співробітники поліції встановлюють усіх потерпілих осіб від дій зловмисників.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочаті кримінальні провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України ч. 4 ст. 186 — грабіж, ч. 4 ст. 187 — розбій, ч. 1 ст. 353 — самовільне присвоєння звання службової особи поєднане із вчиненням суспільно-небезпечного діяння, та ч. 1 ст. 357 — заволодіння офіційним документом. Чоловікам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Санкція найбільш тяжкої статті передбачає до п’ятнадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва