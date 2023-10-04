Розбій, побиття, викрадення документів і авто – молодика засудили до 14 років ув’язнення з конфіскацією майна

За публічного обвинувачення прокурорів Бердичівської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним у замаху на умисне вбивство, розбійному нападі із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, незаконному заволодінні транспортним засобом та викраденні і заволодінні документами (ч. 2 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. ч. 1, 3 ст. 357 КК України).

Його засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна та стягнення 340 тис. грн заподіяної матеріальної і моральної шкоди.

Прокурори у суді довели, що 19-річний бердичівлянин у травні 2022 року скоїв низку особливо тяжких злочинів. Це сталося в одному із сіл Бердичівського району.

Парубок вночі вибив шибку та проник у приватний будинок, щоб «поживитися» чужим майном. Зустрівши там господаря, напав на чоловіка та заподіяв численних побоїв, від яких потерпілий знепритомнів.

Тоді обвинувачений викрав майно, зокрема, ноутбуки, фотоапарати, мобільні телефони, годинники та іншу техніку. Також прихопив гроші, документи та ключі від автомобіля, яким і вивіз награбоване вартістю 350 тис. грн.

У суді вину не визнав, від показів відмовився.

З дня затримання і дотепер обвинувачений перебуває під вартою.

Вирок не набув чинності та може бути оскаржений в апеляційній інстанції.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури