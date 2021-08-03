Розбій, погроза вбивством, насильством та знищенням майна – до 7 років позбавлення волі засуджено жителя Миколаївщини

За підтриманням публічного обвинувачення Вознесенською окружною прокуратурою Веселинівський районний суд визнав винним жителя Вознесенського району за вчинення розбійного нападу на двох жителів м. Вознесенська.

У суді прокурором доведено, що у січні 2018 року у м. Вознесенськ, в районі Центрального ринку, 38-річний раніше судимий за вбивство чоловік із застосуванням фізичного насильства вчинив розбійний напад на двох двоюрідних братів, віком 58 та 40 років, та заволодів їх майном – грошовими коштами у розмірі 2600 грн та мобільним телефоном.

У подальшому під час підготовчого судового засідання, після задоволення клопотання прокурора щодо продовження обвинуваченому запобіжного заходу у виді тримання під вартою, останній висловив погрози вбивством, насильством та знищенням майна на адресу прокурора та членів його сім’ї.

Вироком суду 38-річного зловмисника визнано винним за ч.2 ст.187 та ч. 1 ст.345 КК України та на підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначено остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років із конфіскацією майна.

За інформацією Вознесенської окружної прокуратури