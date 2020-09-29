Розбій та угон автівки в центрі Харкова: підозрюваного взято під варту (ФОТО)

За процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури № 1 повідомлено про підозру 47-річному мешканцю м. Харкова за фактом розбою, поєднаним з проникненням у сховище, та незаконного заволодіння транспортним засобом, поєднаним із насильством, небезпечним для життя і здоров’я потерпілої (ч. 3 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України).

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Як повідомила керівник місцевої прокуратури Катерина Шевцова, досудовим розслідуванням встановлено, що 25 вересня харків’янин на пр. Науки здійснив розбійний напад на жінку, яка перебувала у власному автомобілі «BMW». Погрожуючи пістолетом, чоловік у медичній масці вимагав передати йому грошові кошти. Жінка відмовила та в пошуках порятунку вибігла з автівки, після чого зловмисник здійснив постріл у бік потерпілої та, заволодівши її автомобілем, втік на ньому з місця події. Жінка отримала тілесні ушкодження у вигляді вогнепального поранення плеча.

26 вересня зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Досудове розслідування здійснює Шевченківський ВП ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури