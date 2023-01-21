Розбій та викрадення людей у Краматорську – заочно повідомлено про підозру п’ятьом учасникам злочинної групи

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури п’ятьом мешканцям м. Краматорська заочно повідомлено про підозру у викраденні людей, розбійному нападі, участі у терористичній організації та незаконних заволодіннях транспортними засобами, вчиненими організованою групою (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 289 КК України).

За даними слідства, з травня по червень 2014 року, у період тимчасової окупації м. Краматорська учасниками так званої «ДНР», п’ятеро місцевих «ополченців» віком від 30 до 40 років вчинили розбійні напади на трьох мешканців міста.

Підозрювані увірвались до їх будинків та, погрожуючи господарям автоматичною зброєю, незаконно заволоділи антикварними виробами, грошовими коштами та автомобілями марок «Mitsubishi», «Mazda» і «Ford». Загальна вартість зазначеного майна склала близько 1 млн грн.



Двох потерпілих нападники насильно відвезли до однієї з захоплених на той час адмінбудівель, де утримували в підвалі упродовж 8 днів.

Наразі учасників організованої групи оголошено у розшук.

Досудове розслідування здійснюється ГУНП в Донецькій області за оперативного супроводу УСР в Донецькій області ДСР НП України.

Максимальне покарання за санкціями статей – позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури