Розбій у магазині та напад на поліцейського – львів’янина взято під варту

За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури міста Львова повідомлено про підозру 32-річному місцевому мешканцю.

За даними слідства, у середині липня цього року в Сихівському районі Львова підозрюваний вчинив розбій в приміщенні м’ясного магазину.

Зайшовши в крамницю, чоловік почав дивно поводитися. Коли продавчиня зробила йому зауваження, став погрожувати їй ножем. Жінка злякалася і заховалася за касою. Тоді підозрюваний забрав з магазину вогнегасник і пішов додому.

У подальшому підозрюваного затримали у порядку ст. 208 КПК України. Під час затримання він чинив опір та поранив правоохоронця.

За клопотанням сторони обвинувачення фігуранту обрано найсуворіший запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Йому інкримінують розбій та умисне заподіяння побоїв працівникові правоохоронного органу (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 345 КК України).

Досудове розслідування – відділ поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Нацполіції області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури