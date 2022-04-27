Розбій, зґвалтування та підпал чужого майна — до 15 років позбавлення волі засуджено жителя Миколаєвщини

22 квітня 2022 року за підтримання публічного обвинувачення Вознесенською окружною прокуратурою суд визнав винним 31-річного жителя с. Дорошівка Вознесенського району у розбійному нападі, зґвалтуванні та замаху на пошкодження чужого майна шляхом підпалу (ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 152, ч. 2 ст. 15, ч.2 ст.194 КК України).

Йому призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 15 років із конфіскацією майна.

Встановлено, що зловмисник в січні 2021 року проник у будинок мешканки с. Дорошівка, де застосовуючи насильство, небезпечне для життя та здоров’я потерпілої упродовж 3 годин вимагав у жінки гроші. Вимоги нападника супроводжувались підпалом речей та меблів в будинку потерпілої. Не отримавши бажаного, нападник зґвалтував потерпілу.

За інформацією Вознесенської окружної прокуратури