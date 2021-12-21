Розбійні напади та крадіжки на суму понад ₴4 млн. – повідомлено про підозру членам організованої групи на Черкащині
За процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом членам організованої групи за фактом вчинення розбійних нападів та таємних викрадень чужого майна на загальну суму понад 4 млн грн (ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 187, ст. 257 КК України).
За даними слідства, на початку 2021 року підозрювані придбали вогнепальну зброю та набої, які використовували під час нападів. З квітня до липня 2021 року члени групи вчинили ряд розбійних нападів і таємних викрадень чужого майна на території Черкаської та Вінницької областей. Вони використовували знаряддя для зламу замків, пошкодження сіток, решіток, а з метою власного маскування перед вчиненням нападів і крадіжок перевдягались в одяг темного кольору, надягали рукавички, захисні окуляри та балаклави.
Наразі всім членам групи обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За матеріалами Черкаської обласної прокуратуриTweet