За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя викрито двох громадян, які причетні до вчинення розбійних нападів на території Комунарського району Запоріжжя.

Наразі їм повідомлено про підозри в розбоях (ч. 4 ст. 187 КК України), а одному з них – ще й у незаконному придбанні, зберіганні, боєприпасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, раніше судимі особи вчинили низку озброєних нападів на місця сервісного обслуговування громадян.



Наприкінці березня 2023 року об’єктом злочинного діяння одного з них стало поштове відділення. Замаскувавши обличчя, 32-річний чоловік проник до приміщення пошти, повалив оператора на підлогу, та із застосуванням фізичної сили зв’язав йому руки. Потім забрав добову виручку з каси та іншу готівку із сейфа.

За аналогічною схемою на початку квітня 2023 року вчинено злочин двома особами. Так, раніше судимий 30-річний місцевий мешканець разом із невстановленою слідством особою потрапили до приміщення автозаправної станції. Потім, погрожуючи працівнику АЗС зброєю, висунули вимогу віддати гроші. Заволодівши 17 тис. грн та талонами на пальне, вони залишили місце злочину.

Під час санкціонованих обшуків за місцями мешкання одного з підозрюваних вилучено боєприпаси та інші речові докази.

Вказані особи затримані у порядку ст. 208 КПК України.

Слідство у кримінальних провадженнях триває, встановлюється причетність нападників до вчинення цих злочинів за попередньою змовою.

Заходи викриття здійснено прокуратурою спільно зі слідчими відділу поліції № 4 Запорізького РУП та співробітниками управління карного розшуку ГУ Нацполіції в Запорізькій області, за силової підтримки спецпризначенців КОРД та БПОП.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура