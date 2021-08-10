Розбійний напад на фермерів на Харківщині: підозрюваного рецидивіста взято під варту

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру неодноразово судимому 31-річному чоловіку за фактом розбою, поєднаного з проникненням у сховище (ч. 3 ст. 187 КК України).

Як повідомив в.о. керівника окружної прокуратури Олександр Ткаченко, досудовим розслідуванням встановлено, що 4 серпня 2021 року двоє фермерів з Донецької області приїхали здавати зерно до міста Барвінкове. Отримавши гроші за товар, чоловіки сіли в автомобіль та виїхали з міста.

Знаючи про те, що у чоловіків велика сума грошей та маючи намір заволодіти ними, мешканець м. Куп’янська почав слідкувати за фермерами на своєму мотоциклі.

Чоловіки знизили швидкість перед пошкодженим дорожнім покриттям, де на той час зупинився зловмисник, який направив на потерпілих вогнепальну зброю та наказав вийти з авто і лягти на землю.

Під час того як нападник шукав гроші в автівці, один з потерпілих, користуючись тим, що чоловік втратив пильність, вихопив зброю та поцілив у зловмисника.

5 серпня 2021 року чоловіку повідомлено про підозру.

6 серпня 2021 року Ізюмським міськрайонним судом Харківської області підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування проводять слідчі відділення №2 слідчого відділу Ізюмського районного управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники сектору кримінальної поліції Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури