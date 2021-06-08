Розбійний напад на машиністів тепловозу – в Одесі поліцейські викрили злочинне угруповання

До злочину причетні шестеро мешканців Одеси – усі вони є представниками однієї з громадських організацій. У липні минулого року вони здійснили розбійний напад на водіїв тепловозу та, погрожуючи битами, гумовими кийками і ножем, заволоділи дизельним паливом.

Учора, 7 червня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області з колегами-правоохоронцями провели обшуки за місцями проживання та в автомобілях фігурантів. У результаті вилучили мобільні телефони, ніж, предмет, схожий на пістолет.

На підставі зібраних у ході досудового розслідування матеріалів слідчі Одеського відділення поліції №2 за процесуального керівництва Суворовської окружної прокуратури м. Одеси повідомили одному зі зловмисників про підозру. Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 (розбійний напад вчинений групою осіб за попередньою змовою) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Проводяться подальші процесуальні заходи для повідомлення підозр та притягнення інших учасників групи до відповідальності.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України