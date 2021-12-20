Розбійний напад на жінку та зґвалтування – винного засуджено до 8 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 31-річного чоловіка за фактами зґвалтування та розбою (ч. 1 ст. 152, ч. 1 ст. 187 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Ігор Білодід, досудовим розслідуванням встановлено, що у червні цього року 31-річний мешканець Чугуївського району, побачивши одиноку жінку на вул. Коновалова у м. Харкові, схопив її та, погрожуючи ножем, наказав жінці віддати все майно. Потерпіла, злякавшись нападника, віддала йому всі наявні гроші. Після цього чоловік зґвалтував жінку.

Вироком Червонозаводського районного суду м. Харкова 31-річного чоловіка визнано винним та призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Довідково: наразі вирок суду не набрав законної сили, триває строк на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури